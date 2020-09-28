السعودية تدعو إلى حل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية

دعت السعودية، اليوم الإثنين، إلى حل النزاع الدائر حاليًّا بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية ووفقًا لقرارات مجلس الأمن.

وحثت المملكة، وفقًا لقناة العربية، كلًا من: أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع بين البلدين.

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