السعودية تدعو إلى حل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية

حثت البلدين على وقف إطلاق النار..
دعت السعودية، اليوم الإثنين، إلى حل النزاع الدائر حاليًّا بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية ووفقًا لقرارات مجلس الأمن.
وحثت المملكة، وفقًا لقناة العربية، كلًا من: أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع بين البلدين.
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