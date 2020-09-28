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السعودية تدعو إلى حل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية

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حثت البلدين على وقف إطلاق النار..

دعت ، اليوم الإثنين، إلى حل النزاع الدائر حاليًّا بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية ووفقًا لقرارات مجلس الأمن.

وحثت المملكة، وفقًا لقناة العربية، كلًا من: أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع بين البلدين.

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