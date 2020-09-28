دعت المواطنين إلى أخذه..

أعلنت وزارة الصحة، توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية في المراكز الصحية، داعية المواطنين إلى أخذه للوقاية خلال موسم الشتاء المقبل. وذكرت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، إن موسم الإنفلونزا الموسمية قد بدأ، ونحن ندعوك لتجعله سليمًا، بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية المتوافر في المراكز الصحية الآن. Advertisements اقرأ أيضا: الصحة: 3 أشياء تحسم التفريق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا «الصحة» توضح كيفية أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح مهم من «الصحة» بشأن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.