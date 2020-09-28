«الشورى» يطالب بخصخصة التراخيص بالبلديات وشغل وظائفها بكوادر سعودية

طالب مجلس الشورى في -قرار أصدره اليوم- من وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض.

وحث المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية، على الاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات ومن ذلك التراخيص مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية.

ونوه بالعمل على الاستفادة من الوظائف الشاغرة بالوزارة بإعادة تقييمها على ضوء الحاجة لدعم الأعمال التخطيطية والفنية والرقابية التخصصية والإصحاح البيئي، وتطوير الاستثمار وفق ما تتطلبه المرحلة بالعمل البلدي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأشار الشورى إلى أنه على وزارة الشؤون البلدية والقروية تفعيل لائحة الترخيص البلدي للمهن والحرف الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (20353) وتاريخ 1/9/1431هـ، وتطوير ممارسة المهنة باستخدام التطبيقات الإلكترونية والعمل على تسعير ساعات عمل الخدمات المقدمة.

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وطالب، وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق، بالعمل على تنظيم وتطوير وتحسين مداخل المدن الرئيسية والتنسيق في ذلك مع هيئات التطوير في تلك المدن ووزارة النقل؛ لتسهيل حركة الخروج منها ومعالجة التشوه المعماري والبصري فيها.

ولفت إلى العمل على تعميم تجربة بعض البلديات بإنشاء غرف تحكم للمراقبة موصولة بكاميرات ذكية توضع في الأماكن والأسواق العامة والحدائق التي تشرف عليها البلديات لمراقبتها بشكل أفضل والحد من المخالفات.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الشورى العادية السابعة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي تمت عبر الاتصال المرئي، وانعقدت برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني.

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