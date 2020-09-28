شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليون دولار لدعم قطاعات الإيواء والتعليم باليمن والان نبدء بالتفاصيل
وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن المنظمة مديرها العام السيد أنطونيو فيتورينو، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى الاستجابة وتقديم المساعدات الطارئة للأفراد النازحين، وتحسين وصول الخدمات التعليمية لهم، ودعم استمراريتها، وتعافي قطاع التعليم من آثار الأزمة والنزوح.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن المشاريع التي ينفذها المركز بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية في العديد من البلدان ومنها الجمهورية اليمنية, حيث يسعى المركز لتقديم شتى المعونات الإغاثية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر اليمنية النازحة أملا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمر بها، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطقه دون تمييز.
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