شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحقق 6 جوائز في أولمبياد الرياضيات الدولي "IMO" والان نبدء بالتفاصيل

حققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، إنجازاً عالمياً جديداً بفوزها بـ6 جوائز عالمية (ميداليتين برونزيتين و4 شهادات تقدير) في أولمبياد الرياضيات الدولي IMO 2020, الذي أقيم عن بُعد خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 105 دول.

وحقق الميداليتين البرونزيتين كل من الطالب مروان محمد الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة؛ الذي سبق وأن حقق ميدالية ذهبية في أولمبياد البلقان للناشئين في العام 2019، وميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات الخليجي 2019، كما حقق خلال مسيرته مع "موهبة" ميداليتين فضيتين خلال مشاركته في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات الذي أقيم هذا العام 2020، ومشاركته في أولمبياد البلقان للناشئين في عام 2018، كما أسهم في رفع رصيد الوطن من الإنجازات من خلال تحقيقه 5 ميداليات برونزية منذ التحاقه مع "موهبة" في مشاركاتها الدولية في تمثيل الوطن في المسابقات الدولية.

وفي أول إنجاز له يحققه في مشاركاته الدولية، حقق الطالب مصطفى حلمي العلق من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، الميدالية البرونزية في مسابقة الأولمبياد الدولي للرياضيات، فيما حصد كل من الطالب حمزة إبراهيم الشيخي شهادة تقدير، تضاف إلى سجله في المشاركات الدولية، والمتمثل في 3 ميداليات وشهادتي تقدير، بينما حصلت الطالبة ثناء خالد الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة منذ بداية مشاركاتها في المسابقات الدولية في العام 2016 على 8 ميداليات، تنوعت ما بين الفضية والبرونزية و4 شهادات تقدير، وحقق الطالب محمد سعد الشهري ثلاث ميداليات وشهادتي تقدير، وحقق خالد حمد العجران من إدارة تعليم الرياض 7 ميداليات، تنوعت ما بين الذهبية والفضية والبرونزية وشهادتي تقدير، وجميعهم من طلاب "موهبة" الذين تم ترشيحهم من مسابقة موهوب في بداية مشوارهم نحو المشاركة الدولية.

وشاركت المملكة في المسابقة بفريق ضم 6 طلاب وطالبات، هم: حمزة إبراهيم الشيخي، ومروان محمد الخياط، وثناء خالد الحيدري من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد سعد الشهري، وخالد عجران من إدارة تعليم الرياض، ومصطفى حلمي العلق من إدارة تعليم الشرقية، وجميعهم من طلاب "موهبة" الذين ترشحوا من مسابقة موهوب في بداية مشوارهم نحو التمثيل الدولي.

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وتلقى الفريق السعودي المشارك في المسابقة ما يقارب 3000 ساعة تدريبية، على مدار أكثر من 3 سنوات، ورشح أعضاء الفريق من خلال سلسلة من الاختبارات ونتائج التقويم في الملتقيات التدريبية التي تقام بالتعاون بين "موهبة"، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع.

وتعد هذه المشاركة الـ16 للمملكة في أولمبياد الرياضيات الدولي "IMO"، حيث حققت المملكة على مدار مشاركاتها في المسابقة 52 جائزة، من بينها 7 ميداليات فضية، و31 ميدالية برونزية، و14 شهادة تقدير، تحققت جميعها بعد تولي "موهبة" ملف التدريب في 2009.

مما يذكر أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تعد المؤسسة الأولى عالمياً في مجال اكتشاف الموهبة ورعايتها وتمكينها، حيث نجحت في اكتشاف ورعاية أكثر من 161 ألف طالب وطالبة من الموهوبين من طلبة السعودية، وتوسعت في عملها في مختلف الدول، ورفعت رصيدها من الإنجازات الدولية إلى 390 فوزاً دولياً نوعياً في مسابقات علمية أصيلة.