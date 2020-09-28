شكرا لقرائتكم خبر عن " المظالم " ينجز 623 جلسة قضائية خلال 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض الأعلى في الجلسات القضائية الإلكترونية بعدد 396 جلسة خلال أسبوع.
فيما سجلت محكم الاستئناف الإدارية بعسير 76 طلب، وسجلت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة 160 طلب.
كما بلغ نسبة الإنجاز من حجم العمل في محكمة الاستئناف بالمدينة 28% .
وتُظهر هذه المؤشرات والنتائج التطور التقني الإلكتروني للأعمال القضائية بديوان المظالم، حيث أسهمت بشكلٍ ملموس وواضح في قياس الأهداف المرسومة للعمل القضائي بالمحاكم، وتحسين جودته وضبط مخرجاته على نحوٍ إلكتروني يضمن استدامة الإنجاز وتطويره.
مما يذكر أن ديوان المظالم قام بإنجاز العديد من المبادرات التقنية والخدمات الإلكترونية ضمن خطته الإستراتيجية 2020، التي أسهمت في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتيسير إنجاز محاكم الديوان للدعاوى وسرعة الفصل فيها بجودة عالية, حيث تأتي هذه التحولات والمبادرات الإلكترونية التي تحققت للقضاء الإداري؛ بدعم القيادة الرشيدة-أيدها الله- في تذليل العقبات كافة، وتطوير القضاء الإداري بما يحقق العدالة وينجز أعمالها بأساليب تقنية متطورة.
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