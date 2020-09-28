8 علامات تحذيرية مبكرة تدل على نقص فيتامين C

2020-09-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

حمض الأسكوربيك، المعروف باسم فيتامين C، هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تحمي الجسم ويساعده في مكافحة المشاكل الصحية الخطيرة والأمراض الشائعة.

ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى أمراض مثل الإسقربوط، والتهاب اللثة، ونقص الحديد، وفقر الدم، وأكثر من ذلك، وفيما يلي 8 علامات تحذير مبكرة على أن جسمك يحتاج إلى المزيد منه بحسب Daily Health Post .

1- نزيف اللثة

يُعد الإسقربوط ونزيف اللثة من أكثر الأمراض شيوعًا المرتبطة بمستويات منخفضة من فيتامين سي، فهو يلعب دورًا حيويًا في تقوية النسيج على اللثة الذي يعمل كدرع وقائي ضد البكتيريا التي قد تسبب أمراض الأسنان.

ووفقًا لدراسة نُشرت في الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، تم ربط انخفاض مستوى فيتامين C بالتهاب دواعم السن والذي يمكن أن يتسبب في تلف اللثة أو العدوى وفي الحالات الأكثر خطورة يؤدي إلى فقدان الأسنان.

2- تلف الشعر

عندما يمتص الجسم فيتامين C، فإنه يذهب أولًا إلى الأعضاء والأنسجة المهمة قبل أن يشق طريقه إلى الشعر، لذلك فإن تناول كمية قليلة منه له آثار سلبية على نمو الشعر.

كما أن هذا الفيتامين يساعد الجسم على امتصاص المزيد من الحديد، ونقص الحديد يؤدي إلى تفاقم تساقط الشعر.

3- نزيف الأنف

يساعد تناول الفيتامين بانتظام في الحفاظ على مرونة الشعيرات الدموية، ويحدث هذا بمساعدة الكولاجين الذي يحافظ على صحة النسيج الضام، ونظرًا لأن الأنف يحتوي على العديد من هذه الأوعية الدموية الصغيرة، فإن الكمية غير الكافية من فيتامين سي يمكن أن تتسبب في ضعف هذه الشعيرات الدموية وتمزقها.

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4- جفاف البشرة وخشونتها

إذا شعرت أن بشرتك باتت خشنة وجافة عند لمسها فربما يرجع ذلك لعدم تناول كمية كافية من فيتامين C؛ ذلك أن إحدى وظائفه الرئيسية هي توفير الحماية المضادة للأكسدة من أجل مكافحة الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية وتحفيز تخليق الكولاجين.

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى الشعور بالحكة الخفيفة ووجود بقع خشنة على الخدين.

5- الإصابة بالكدمات بسهولة

يؤدي نقص فيتامين سي إلى ضعف الشعيرات الدموية، مما يؤدي إلى تمزق الأوعية الدموية، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بالكدمات بسهولة.

6- عدم التئام الجرح بسهولة

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين C إلى إبطاء عملية التئام الجروح، هذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يصابون بالإسقربوط، وإذا لم يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين سي لأكثر من 3 أشهر، فإن إصلاح الأنسجة والجروح يستغرق وقتًا أطول للشفاء.

ووفقًا لمجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية فإن تناول فيتامين سي بانتظام يمكن أن يمنع أيضًا التهابات الجروح.

7- ضعف المناعة

يرتبط إنتاج خلايا الدم البيضاء ارتباطًا وثيقًا بكمية فيتامين سي التي تحصل عليها يوميًا، والحصل على ما يكفي منه يقوي جهاز المناعة، مما يسهل على جسمك محاربة البكتيريا والفيروسات والالتهابات.

8- الشعور بحالة مزاجية سيئة

يؤدي تناول ما يكفي من فيتامين سي إلى تحسين الحالة المزاجية والتعامل بشكل أفضل مع التوتر والاكتئاب والقلق والتعب.





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