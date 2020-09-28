6 ميزات مخفية في WhatsApp إليك كل ما تحتاج لمعرفته

2020-09-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يقدم WhatsApp العديد من التحديثات، ومع كل إصدار يحصل تطبيق المراسلة الفورية على تحسينات إضافية علاوة على ميزات جديدة، ومع ذلك، فإن معظم المستخدمين غير مدركين لهذه الميزات.

وفيما يلي قائمة بالميزات المخفية في WhatsApp، بحسب موقع LiveMint.

1- الملصقات المتحركة

تم طرح الملصقات للتنافس مع التطبيقات الأساسية الشائعة الأخرى، ومع ذلك يرسل العديد من المستخدمين الوسائط في شكل صور ومقاطع فيديو وصور GIF، ولم تستغل الملصقات المتحركة بشكل كافٍ.

ويمكن العثور على الملصقات من خلال النقر على اختصار الرموز التعبيرية ثم النقر على الأيقونة الثالثة في أسفل الشاشة.

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2- رموز QR

سهّل WhatsApp مؤخرًا إضافة جهة اتصال جديدة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص به، وما لا يعرفه البعض أن رمز الـ QR لا ينتهي صلاحيته إلا إذا قمت بإعادة تعيينه أو حذف حسابك على التطبيق؛ لذلك لا تشاركه إلا مع أفراد موثوق بهم، حيث من الممكن أن يقوم شخص ما بإعادة توجيه رمز الاستجابة السريعة الخاص بك إلى أشخاص آخرين، والذين يمكنهم بعد ذلك إضافتك كجهة اتصال.

3- تنسيق الرسائل

تتيح هذه الميزة للمستخدمين التنويع في استخدام الخط، على سبيل المثال: لكتابة رسالة بالخط العريض، ضع علامة النجمة قبل النص وبعده، كلمة عليها خط، ضع رمز التلدة ~ قبل النص وبعده، الحروف المتصلة، ضع رمز التسطير أو الأندر سكور [ _ ] قبل وبعد كل كلمة، النص المائل، ضع علامة التسطير قبل وبعد النص _text_.

4- أذونات المجموعة

بتفعيل هذه الخاصية من الإعدادات يمكنك التحكم في الرسائل الجماعية التي تتلقاها.

5- مكالمات الفيديو الجماعية

بينما يدرك معظم المستخدمين الميزة إلا أنهم غالبًا ما ينتهي بهم الأمر باستخدام منصات أخرى لإجراء مكالمات جماعية مع عدد أكبر من المشاركين، ويمكنك الاتصال بـ 8 أشخاص في وقت واحد عبر تطبيق WhatsApp.

6- الوضع الداكن على سطح المكتب

يوفر واتساب ميزة الوضع الداكن أو المظلم Dark Mode لاستخدام التطبيق في المناطق ذات الإضاءة الخافتة، وهي ميزة متاحة أيضًا على إصدار سطح المكتب WhatsApp Web.



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