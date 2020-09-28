- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ52 إصابة والحالات النشطة 11090 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ52 إصابة والحالات النشطة 11090
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (841) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (317846) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11090) حالة من بينها (1034) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (333648) حالة، توفي منهم (4712) حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (455) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ جدة 52، المدينة المنورة 48، مكة المكرمة 35، الرياض 33، الهفوف 32، الدمام 24، عرعر 15، حائل 13، المبرز 11، بريدة 11.
كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ52 إصابة والحالات النشطة 11090 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.