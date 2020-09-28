شكرا لقرائتكم المملكة تدعو لحل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-28 المملكة تدعو لحل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية متابعات الخليج 365 - الرياض دعت المملكة العربية السعودية إلى حل النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية. Advertisements وحثت السعودية أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار وحل النزاع القائم بينهما وفقًا لقرارات مجلس الأمن. وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: تتابع حكومة المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، وتحث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدعو لحل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.