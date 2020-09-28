، خرج على سيارته المحملة بالتمر ولم يعد لمنزله.. ذوو مسنّ بسدير يناشدون البحث عنه ،

محمد بن مسعود - الدمام - ولده: يبلغ 85 عاماً يقود "جيب شاص" شوهد في "معشبة سدير" ويعاني من فقدان الذاكرة

ناشد المواطن منصور السليمان البحث عن والده عبدالرحمن بن منصور عبدالرحمن السليمان والذي يبلغ من العمر 85 عاماً، وفُقد صباح أمس الأحد، ولم يُعرف مكان وجوده حتى الآن.

وقال ابن المفقود "منصور": والدي يبلغ من العمر 85 عاماً، ويقود سيارة "جيب شاص ديزل" موديل 2014 ولونها بيج، ورقم لوحتها (أ و ر 5864)، والسيارة مجهزة ومحملة بكراتين التمر".

وأضاف: "كانت آخر المعلومات عن والدي أمس الأحد 10/ 2/ 1442 الساعة 8 صباحاً، إذ كان في مركز في المعشبة جنوب غرب سدير.

وتابع: "والدي لا يحمل وسيلة اتصال، ولا يعاني من أي أمراض، ولكنه يعاني من فقدان الذاكرة، وتم تسجيل بلاغ عن فقدانه في شرطة حوطة سدير".

وتابع: "أناشد من يجد عن والدي أي معلومة الاتصال بجوالي رقم 0504266532 أو بأقرب مركز شرطة".سدير مفقود سدير