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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 406 مركبات من نوع X40" FAW" 2020.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة جاءت بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك "بنزين 92" وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة "بنزين 91".
ودعت إلى التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك "6 أشهر إضافية أو 10.000 كم أيهما أسبق".وزارة التجارة والاستثمار
"التجارة" تطلق حملة تصحيح 406 مركبات X40" FAW" 2020صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-28
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 406 مركبات من نوع X40" FAW" 2020.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة جاءت بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك "بنزين 92" وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة "بنزين 91".
ودعت إلى التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك "6 أشهر إضافية أو 10.000 كم أيهما أسبق".
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
02:31 PM
بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك "بنزين 92"
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 406 مركبات من نوع X40" FAW" 2020.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة جاءت بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك "بنزين 92" وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة "بنزين 91".
ودعت إلى التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك "6 أشهر إضافية أو 10.000 كم أيهما أسبق".
، "التجارة" تطلق حملة تصحيح 406 مركبات X40" FAW" 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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