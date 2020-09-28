، خلال الساعات الأولى لإطلاقه.. تسجيل 16 ألف معتمر عبر "اعتمرنا " ،

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كشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن عن أنه تم تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق "اعتمرنا".
وأكد "بنتن" أنه تم الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت بشكل فعلي، أمس، تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة، والذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم 17/ 2/ 1442هـ كمرحلة أولى؛ حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة تحميل تطبيق "اعتمرنا" عبر الرابط التالي: https://apps.apple.com/sa/app.
وكشفت في وقت سابق عن آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة؛ وذلك على النحو الآتي: تحميل تطبيق "اعتمرنا" من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.
واشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة التي ستعلن أماكنها لاحقاً، وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية، إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات"، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي، وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.
وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة، مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.
وبإمكان الموجودين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 03:27 PM
وزير الحج والعمرة أكد: تم الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين
كشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن عن أنه تم تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق "اعتمرنا".
وأكد "بنتن" أنه تم الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت بشكل فعلي، أمس، تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة، والذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم 17/ 2/ 1442هـ كمرحلة أولى؛ حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة تحميل تطبيق "اعتمرنا" عبر الرابط التالي: https://apps.apple.com/sa/app.
وكشفت في وقت سابق عن آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة؛ وذلك على النحو الآتي: تحميل تطبيق "اعتمرنا" من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.
واشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة التي ستعلن أماكنها لاحقاً، وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية، إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات"، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي، وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.
وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة، مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.
وبإمكان الموجودين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.
، خلال الساعات الأولى لإطلاقه.. تسجيل 16 ألف معتمر عبر "اعتمرنا " ،
المصدر : الخليج 365
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