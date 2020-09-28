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صدّرت أرامكو السعودية أول شحنة من مصفاة جازان الجديدة على البحر الأحمر إلى سنغافورة، فيما يعدّ أوضح مؤشر على أن المنشأة التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميًا في مراحل متقدمة من بدء التشغيل.
واستأجرت أرامكو السفينة UACC Eagle لإرسال 475 ألف برميل من زيت الغاز إلى سنغافورة من جازان، وفقًا لشركة تحليلات البيانات Kpler.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، قد أعلن في أغسطس أنه من المتوقع أن تبدأ المعالجة الأولى في جيزان بحلول الربع الأول من عام 2021.
يشار إلى أن السعودية أرسلت شحنتين من الخام إلى جازان العام الماضي استعدادًا لبدء التشغيل، حيث وصل مليونا برميل في أكتوبر ومليونان آخران في نوفمبر وفقًا لبيانات Kpler.أرامكو السعودية
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 03:29 PM
مؤشر على أن منشأة الـ400 ألف برميل في مراحل متقدمة من بدء التشغيل
صدّرت أرامكو السعودية أول شحنة من مصفاة جازان الجديدة على البحر الأحمر إلى سنغافورة، فيما يعدّ أوضح مؤشر على أن المنشأة التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميًا في مراحل متقدمة من بدء التشغيل.
واستأجرت أرامكو السفينة UACC Eagle لإرسال 475 ألف برميل من زيت الغاز إلى سنغافورة من جازان، وفقًا لشركة تحليلات البيانات Kpler.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، قد أعلن في أغسطس أنه من المتوقع أن تبدأ المعالجة الأولى في جيزان بحلول الربع الأول من عام 2021.
يشار إلى أن السعودية أرسلت شحنتين من الخام إلى جازان العام الماضي استعدادًا لبدء التشغيل، حيث وصل مليونا برميل في أكتوبر ومليونان آخران في نوفمبر وفقًا لبيانات Kpler.
، "أرامكو" تصدر شحنتها الأولى من مصفاة جازان الجديدة إلى سنغافورة ،
المصدر : الخليج 365
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