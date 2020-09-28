السعودية | المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان وتحث الطرفين على وقف إطلاق النار

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:29 مساءً, 28 سبتمبر 2020 م المناطق - واس تتابع حكومة المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، وتحث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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