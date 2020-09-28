شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تدعو لأخذ تطعيم الإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الصحة أنه بدأ موسم الإنفلونزا الموسمية ، ودعت المواطنين والمقيمين ، بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية المتوفر في المراكز الصحية الآن.

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