شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

تتابع حكومة المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، وتحث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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