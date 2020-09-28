السعودية تستضيف الجولة الأوروبية للسيدات للجولف في نوفمبر المقبل 

2020-09-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كشف ماجد السرور، الرئیس التنفیذي لجولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف، أن المملكة تستعد لتنظيم بطولتين متتاليتين للجولة الأوروبية للسيدات بجوائز تبلغ قيمة 1.5 مليون دولار في نوفمبر، وذلك بعد منح الضوء الأخضر لعودة النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال السرور في مقابلة حصرية مع صحيفة The Scotsman البريطانية إنه تمت إعادة جدولة بطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات التي تبلغ جائزتها مليون دولار لتُقام بين من 12 إلى 15 نوفمبر، وكان من المقرر عقدها في الأصل في شهر مارس، على أن تُقام بطولة السعودية النسائیة الدولیة للفرق في الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر.

بطولة تاريخية في تاريخ السعودية

وتُعد هذه البطولة لحظة تاريخية في تاريخ السعودية؛ فهي المرة الأولى التي تقام فيھا بطولة احترافیة عالمیة نسائیة للجولف على أراضي المملكة، كما أن النظام الخاص ببطولة السعودیة النسائیة الدولیة للفرق هو نظام مستحدث ویستخدم للمرة الأولى على مستوى العالم في الجولف.

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وأكد السرور على أن الفعاليات ستُنظم في بيئة آمنة بيولوجيًا مماثلة لتلك المستخدمة في بطولة أبردين ستاندرد إنفستمنتس للسيدات في اسكتلندا و AIG للسيدات، متابعًا: المملكة حريصة حقًا على إعادة البلاد إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية، وسنحاول البدء من خلال تنظيم حدث رياضي دولي وليس هناك فرصة أفضل من وجود نساء في السعودية لتمثيل الجولف وتمثيل حقوق المرأة وحرية المرأة، وهذا شيء نسعى جاهدين من أجله.

وأضاف: نحن نحاول جاهدين لإعادة الحياة إلى وضع الطبيعي قبل الجائحة في كل المجالات من الرياضة إلى الاقتصاد؛ لذلك نحن حريصين على دعم الجولة الأوروبية للسيدات وأجرينا محادثة مع المدير التنفيذي، ألكسندرا أرماس، وأردنا تعويض بعض الخسائر التي تكبدها هذا الموسم بسبب الوباء.

واستطرد: وهذه أحد أهدافنا الرئيسية، تقديم دعم غير محدود للجولة الأوروبية للسيدات.

وقالت اللاعبة الويلزية إيمي بولدن التي فازت مؤخرًا بأول فوز لها في بطولة سويسرا المفتوحة، وتلعب دور سفيرة السعودية للجولف: تنظيم بطولتين في أسبوع واحد هو لفتة مهمة حقًا من بلد أعرف أنه متحمس لدعم رياضة الجولف.

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