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2020-09-28 مدني ميسان ينهي عمليات تتبع بقايا حريق جبل عمد بالطائف متابعات الخليج 365 - الطائف Advertisements أعلنت مديرية الدفاع المدني في ميسان بالطائف إنهاء عمليات تتبع بقايا حادث حريق بجبل عمد، مع استمرار عمليات مراقبة الموقع. الجدير بالذكر أن الدفاع المدني استنفر قواته لتتبع بقايا حادث حريق جبل عمد، وذلك بعد اندلاعه خلال الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المختصة، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع سابقًا في وقت قصير بالرغم من شدة الرياح وتضاريس الموقع، وذلك بالجهود المضاعفة والاستفادة من الآليات والتجهيزات الفنية الكبيرة، التي أسهمت في الحد من خطورة الحريق ومنع انتشاره.

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