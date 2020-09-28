السعودية | السعودية تحث أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار

شكرا لقرائتكم السعودية تحث أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حثت المملكة العربية السعودية، الاثنين، أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار، معربة عن قلقها من تطور الأوضاع.

وقالت ندعو لحل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق السلمية، ووفقا لقرارات مجلس الأمن.

جاء ذلك بعدما أعلنت الرئاسة الأذربيجانية التعبئة العامة الجزئية، الاثنين، كاشفة عن مقتل 32 جنديا أرمينياً إثر المعارك التي استمرت طوال الليل، بحسب الإعلان الرسمي، مؤكدة أن قوات أرمنية أطلقت النار على بلدة ترتر الحدودية.

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فيما أعلن حكمت حاجييف مساعد رئيس أذربيجان أن البرلمان صادق على تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد وفرض حظر التجول.

أرمينيا و أذربيجان

كما أوضحت وزارة الدفاع في أذربيجان أن قواتها دخلت 6 قرى خاضعة لسيطرة الأرمينيين خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عند خط التماس بين الطرفين في منطقة ناغورنو كاراباخ.

هذا واعتبرت الأعمال العسكرية هذه أعنف اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان منذ 2016، مما أثار من جديد مخاوف بشأن الاستقرار في جنوب القوقاز الذي يعد ممراً لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.