محمد بن مسعود - الدمام - 28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 02:27 PM دعت الطرفين إلى حل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المملكة تتابع ببالغ القلق تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان وتحث على وقف إطلاق النار المملكة تتابع ببالغ القلق تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان وتحث على وقف إطلاق النار تتابع حكومة المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، وتحث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. الكلمات المفتاحية ، المملكة تتابع ببالغ القلق تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان وتحث على وقف إطلاق النار ،

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