محمد بن مسعود - الدمام - 28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 02:27 PM وسط إجراءات أمنية مشددة في باحات المسجد عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن هذه الاقتحامات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

في المقابل، منعت تلك القوات المصلين من الوصول للمسجد؛ بحجة منع التنقل لمسافة لا تزيد على 500 متر عن المنازل لمنع انتشار فيروس كورونا. الكلمات المفتاحية ، عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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