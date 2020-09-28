، "محافظ جدة" يُكَرّم أعضاء لجنة حملة "برًّا بمكة" لجهودهم خلال جائحة "كورونا" ،

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كرّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم، أعضاء لجنة حملة "برًّا بمكة" بالمحافظة.
وقدم محافظ جدة شكره لأعضاء اللجنة على الجهود التي قاموا بها خلال جائحة كورونا.
يُذكر أن حملة "برًّا بمكة"، التي وجّه بها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ تهدف إلى تقديم العون للأفراد والأسر المحتاجة، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بمحافظات المنطقة خلال فترة منع التجول والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة؛ لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.
وبلغ عدد المتبرعين ٣٩٨٩ متبرعًا بمجموع تبرعات وصل إلى ٢.٢٩٧.٣٦٣ عملية ، استفاد منها ٢.٨٣٦.٢٥٢ أسرة ومستفيدًا، وتنوعت التبرعات في الحملة ما بين سلال غذائية وعينية وإلكترونية، وسداد ديون وفواتير كهرباء وخدمات علاجية وإيواء وتسكين.
وأشرفت لجنة محافظة جدة على وصول التبرعات لمستحقيها، وسط اتخاذ التدابير الاحترازية بالتعاون مع عدة جهات؛ من بينها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة جدة، وصحة جدة، وغرفة جدة، وجمعية مراكز الأحياء، بالإضافة لعدد من الجمعيات الخيرية المتخصصة.
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 02:14 PM
قدموا المساعدة خلال منع التجول للمتضررين من الفيروس وذوي الإعاقة"محافظ جدة" يُكَرّم أعضاء لجنة حملة "برًّا بمكة" لجهودهم خلال جائحة "كورونا"
كرّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم، أعضاء لجنة حملة "برًّا بمكة" بالمحافظة.
وقدم محافظ جدة شكره لأعضاء اللجنة على الجهود التي قاموا بها خلال جائحة كورونا.
يُذكر أن حملة "برًّا بمكة"، التي وجّه بها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ تهدف إلى تقديم العون للأفراد والأسر المحتاجة، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بمحافظات المنطقة خلال فترة منع التجول والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة؛ لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.
وبلغ عدد المتبرعين ٣٩٨٩ متبرعًا بمجموع تبرعات وصل إلى ٢.٢٩٧.٣٦٣ عملية ، استفاد منها ٢.٨٣٦.٢٥٢ أسرة ومستفيدًا، وتنوعت التبرعات في الحملة ما بين سلال غذائية وعينية وإلكترونية، وسداد ديون وفواتير كهرباء وخدمات علاجية وإيواء وتسكين.
وأشرفت لجنة محافظة جدة على وصول التبرعات لمستحقيها، وسط اتخاذ التدابير الاحترازية بالتعاون مع عدة جهات؛ من بينها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشرطة جدة، وصحة جدة، وغرفة جدة، وجمعية مراكز الأحياء، بالإضافة لعدد من الجمعيات الخيرية المتخصصة.
، "محافظ جدة" يُكَرّم أعضاء لجنة حملة "برًّا بمكة" لجهودهم خلال جائحة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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