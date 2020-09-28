شكرا لمتابعة خبر عن إسقاط توصية خفض رسوم التبغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر مجلس الشورى، اليوم الاثنين، إسقاط توصية بخفض الرسوم على محلات بيع منتجات التبغ؛ حيث انحاز المجلس لصحة المواطن، برغم ما يترتب على إسقاط التوصية من خسائر اقتصادية.

ومن جانبه، قال عضو المجلس الدكتور عبدالله الفوزان، أن الإسقاط سيغضب المستثمرين في نشاط التبغ ومن يتعاطون منتجاته، إلا أن المحافظة على صحة المواطن يعني توفيرا للمصروفات على علاج ضحايا التدخين.