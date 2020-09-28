إعفاء أراضي المنح من شهادة تنسيق الكهرباء اللازمة لرخص البناء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ، ماجد الحقيل بإعفاء مخططات أراضي المنح من شرط تقديم شهادة تنسيق الكهرباء من أجل إصدار رخص البناء . وجه وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ، ماجد الحقيل بإعفاء مخططات أراضي المنح من شرط تقديم شهادة تنسيق الكهرباء من أجل إصدار رخص البناء . وأكد الوزير في التعميم الصادر اليوم الإثنين لجميع الأمانات بأن وزارة الإسكان تنسق مع الشركة السعودية للكهرباء ووزارة الطاقة لإيصال الخدمة الكهربائية للمشاريع .

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