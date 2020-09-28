شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج: تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق "اعتمرنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): اكد وزير الحاج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن بأنه تم تسجيل 16ألف معتمر خلال الساعات الاولى من إطلاق تطبيق " اعتمرنا" اكد وزير الحاج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن بأنه تم تسجيل 16ألف معتمر خلال الساعات الاولى من إطلاق تطبيق " اعتمرنا" وقال الوزير بأنه خلال الساعات الأولى لإطلاق تطبيق "اعتمرنا " تمتسجيل 16 ألف معتمر والإنتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين. وكان الوزير قد شدد في وقت سابق بأنه لن يتم السماح لأي شخص بالدخول إلى الحرم المكي لأداء العمرة إلا عبر تطبيق "اعتمرنا".

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