شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب أمريكي مشهور يحكي سبب انتقاله للعيش في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أوضح عبدالله براون، طبيب أمريكي مشهور يعيش حالياً في المدينة المنورة، السبب الذى دفعه للانتقال إلى المملكة.

وذكر أن زوجين مسلمين كانا لديهما ابنة وحيدة، وكانا يعيشان حياة فارهة ، وناجحين في أعمالهما في أمريكا، إلا أن حياتهما تغيرت عندما بلغت ابنتهما سن 18 عاما.

وأضاف أن الأبنة تركت الإسلام، ومارست الزنا مع صديق لها في شقة بعيدة عن أسرتها، مضيفا أن ذلك تسبب في حزن أمها، وظلت تبكي من أجل استعادة ابنتها.

وأكد أن تلك الواقعة أثرت فيه، وقرر هو وزوجته الانتقال مع طفلتهما الصغيرة إلى المملكة، لكون أن الحياة بها أفضل مما سيكسبونه مادياً في حال بقائهما في الولايات المتحدة الأمريكية.