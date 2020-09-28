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اسطنبول: النيابة العامة تصدر حكماً بحق 6 متهمين بقضية الصحفي خاشقجي

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طلبت النيابة العامة في اسطنبول لائحة الاتهام المتعلقة بقتل الصحفي السعودي جمال داخل قنصلية بلاده في تركيا، السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة لشخصين و5 سنوات لأربعة آخرين.

ولم توضح التقارير إن كان المشتبه بهم الستة من بين من يحاكمون بالفعل غيابياً في قضية مقتل خاشقجي أمام محكمة في اسطنبول، وفق موقع "روسيا اليوم".

وقضت محكمة سعودية هذا الشهر بسجن ثمانية متهمين لفترات تراوحت بين 7 سنوات و20 سنة في قضية قتل خاشقجي، وذلك بعد أربعة أشهر على عفو عائلة خاشقجي عن قاتليه الأمر الذي نتج عنه استبعاد أحكام الإعدام السابقة.

وشوهد خاشقجي، للمرة الأخيرة في القنصلية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018 حين ذهب لتسلم أوراق لزواجه.

وذكرت تقارير أنه تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على أثر لأشلائه.

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