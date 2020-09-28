«حقوق الإنسان» تحدد «شرطًا» لتكليف العامل بعمل يختلف عن المتفق عليه

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، إلا بوجود موافقة خطية منه على ذلك.

وذكرت الهيئة، عبر حسابها على تويتر، أنه من حق العامل عدم نقله إلى مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي التالي:

ـ تغيير محل إقامته.

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ـ تكليفه بعمل يختلف جوهريًّا عن المتفق عليه دون موافقة خطية منه.

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