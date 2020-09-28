«الشورى» يطالب بمعالجة الثغرات التي تشكل تهديدًا للأمن السيبراني

طالب مجلس الشورى، من خلال قرار أصدره اليوم، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالعمل مع الجهات الحكومية لتعزيز القدرات السيبرانية على مستوى الوطن لخلق عالم سيبراني أكثر أمانًا، كما وافق المجلس على مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الشورى العادية السابعة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي تمت عبر الاتصال المرئي، وانعقدت برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني.

وأشار المجلس إلى أنه على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التنسيق مع الجهات الوطنية للاستجابة عاجلًا بتنفيذ التعليمات الأمنية التي تصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومعالجة الثغرات التي تشكل نافذة للتهديد.

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كما طالب الشورى، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بوضع مؤشر لقياس أداء المنظومات الإلكترونية للجهات الحكومية، ومدى تحقيقها للنضج المعرفي والتقني للأمن السيبراني.

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