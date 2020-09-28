«سباق بالسيارات ومركبة دون لوحات».. المرور يلقي القبض على المخالفين بجدة

أوضح المرور السعودي، أنه تم القبض على قائدي مركبات في مخالفتين مختلفتين بمدينة جدة، وإحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام عليهم.

وحول المخالفة الأولى، أشار المرور، عبر تويتر، بعد ورود بلاغ له، إلى أنه تم القبض على قائدي المركبات المخالفة على أحد الطرق بجدة، وإحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ونشر أحد المواطنين مقطعًا مصورًا التقط بجدة، لسباق بالسيارات على الطريق السريع في الخمرة باتجاه الجنوب.

وحول المخالفة الثانية، نوه المرور بأنه تم القبض على قائد المركبة التي لا توجد لها لوحة معدنية، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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وتقدم أحد المواطنين ببلاغ، ذكر فيه أن توجد سيارة من نوع جيب صالون لاندكروزر اللون أبيض بمحافظة جدة، ليس لها لوحة خلفية، ويضع قائدها مكانها (سنابه) علمًا بأنه في لوحة أمامية للمركبة.

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