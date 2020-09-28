من ٣٠ سبتمبر ولمدة أسبوع.. «الصخري» يتوقع حالة ماطرة بهذه المناطق

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخري، هطول أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة على مناطق عدة بالمملكة، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الأربعاء المقبل ١٣ صفر/٣٠ سبتمبر، وتستمر لمدة أسبوع تقريبًا.

وقال الصخري، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ابتداء من الأربعاء المقبل ١٣ صفر/٣٠ سبتمبر ولمدة أسبوع تقريبًا متوقع بإذن الله أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقة المدينة خصوصًا جنوبها.

وأوضح أنّ الحالة تشمل أيضًا أجزاء واسعة من منطقة مكة المكرمة قد تشمل مدينة مكة ومحافظات الطائف ورابغ وجدة والليث والقنفذة وأجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان».

وكانت الهيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، عسير ، الباحة، مكة المكرمة). فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

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