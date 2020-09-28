عبر 3 خطوات بسيطة.. كيف تستخرج تصريح أداء العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا»؟

أوضح مركز التواصل الحكومي، كيفية إصدار تصريح عمرة، عبر ثلاث خطوات بسيطة من خلال تطبيق «اعتمرنا».

وذكر المركز، عبر تويتر، أن يتم إصدار تصريح العمرة عبر الخطوات التالية: أولًا: تحديد نوع التصريح المطلوب، ثانيًّا: تحديد الوقت والتاريخ المناسب، ثالثًا: تحديد نقطة التجمع والانطلاق منها للحرم.

وأشار المركز إلى أن تطبيق «اعتمرنا» متوافر حاليًّا على (آب ستور) وقريبًا سيتم توفيره على (جوجل بلاي).

وأكد أن مركز التواصل الحكومي أنه لا توجد طريقة أخرى يمكن الحصول من خلالها على تصريح لأداء العمرة خلاف تطبيق «اعتمرنا».

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ولفت إلى أن مزايا استخدام تطبيق «اعتمرنا» تتضمن: اختبار التاريخ والوقت المتاح وفقا للطاقة الاستيعابية، التأكد من الحالة الصحية بالتكامل مع تطبيق «توكلنا»، تحديد نقطة التجمع لطالب التصريح من خلال الخرائط، وإصدار تصريح للمعتمر والمرافقين في طلب واحد، وحجز خدمات النقل من مراكز نقل المعتمرين إلى نقطة التجمع.

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