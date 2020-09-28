بمجرد الحصول على تصريح اعتمرنا السماح بدخول المشاعر المقدسة

مع بدء السماح بتحميل تطبيق اعتمرنا اليوم الأحد 27/9/2020 على أجهزة المحمول الذكية سواء التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد أو iOS ، للراغبين في أداء العمرة أو الصلاة في الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكّد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، أنه بمجرد الحصول على التصريح عبر التطبيق سيكون مسموحًا الدخول إلى المشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أنه سوف تكون التصاريح متاحة بداية من الأحد المقبل.

تطبيق اعتمرنا

في المرحلة الثانية تحديد أماكن مخصصة للصلوات

وقال مشاط في تصريحات عبر برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، موضحًا أن فتح الحرمين الشريفين سيكون متاحًا أمام المصلين في المرحلة الثانية، وفق خطة تشغيلية دقيقة، لتحديد الأماكن المخصصة للصلوات.

وأضاف مشاط قائلًا: “سنعود بحذر لاستقبال معتمري الخارج في المرحلة الثالثة، وفق خطة متكاملة ومتابعة دقيقة مع وزارة الصحة، وتكاتف جميع الجهات الحكومية معنا، ساعدنا على طرد الخوف من قلوبنا في موسم الحج السابق.”

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وتابع مشيرًا إلى أن فور حصول المعتمرين او الزائرين على التصريح عبر تطبيق اعتمرنا بدءًا من الأحد المقبل سيكون مسموحًا له دخول المشاعر المقدسة، وأوضح أن التصريحات هي زيارة الحرم المكي وزيارة المدينة والصلاة في الروضة الشريفة، فيما سيكون متاحًا التصريحات لأماكن أخرى تباعًا.

ومن جهته وزير الحج والعمرة، محمد بن صالح بنتن، أكّد في تصريحات له مساء اليوم على أنه سيتم تطبيق الشروط على الفنادق بعد عودة مناسك العمرة، منوهًا إلى أن تصريح زيارة الحرم المكي مجانًا ودون مقابل مالي خلال جائحة كورونا في المرحلة الأولى للمعتمرين من الأعمار بين 18 إلى 65 سنة.

تطبيق اعتمرنا والبدائل

وأضاف الوزير بنتين بأنه في حال اكتشاف أي إصابة بفيروس كورونا سيتم عزلها بشكل كامل، وسيكون هناك تقنية تعتمد عليها خطط الوزارة بهذا الخصوص، وأشار إلى أنه تم فحص التطبيق من عدة جهات وفي حال فشله سواء الإنترنت أو الموقع الإلكتروني هناك بدائل له، وشدد على أن لن يُسمح بدخول الحرم المكي إلا من خلال التطبيق، تنفيذًا للتوجيهات بالمحافظة على التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

ويجدر الذكر أن تطبيق اعتمرنا يدعم المشاركة العائلية حيث يمكن حتى 6 أفراد من العائلة استخدام التطبيق وبالتالي ليس من الضروري تحميل التطبيق من كل أفراد الأسرة.