السعودية | قمة الـ20 برئاسة خادم الحرمين تعقد افتراضياَ في نوفمبر

شكرا لقرائتكم قمة الـ20 برئاسة خادم الحرمين تعقد افتراضياَ في نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعقد قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم.

وتعقد القمة في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا حيث ستبني على ما تم من أعمال خلال وبعد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة التي تجاوزت مائة اجتماع، وحيث قادت دول مجموعة العشرين جهوداً دولية نتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار أميركي بهدف دعم إنتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها، وقامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار أميركي لحماية الاقتصاد العالمي، ووفرت أكثر من 14 مليار دولار أميركي لتخفيف أعباء الديون في الدول الأقل تقدماً لتمويل أنظمتها الصحية وبرامجها الاجتماعية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما ستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة القادمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل.

إلى ذلك ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين

الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.

يشار إلى أنه للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org .