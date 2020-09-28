محمد بن مسعود - الدمام - الجهات الأمنية تباشر الحادثة بحي الغويلا.. ونقل المصابَين لمستشفى الملك خالد تباشر الآن الجهات الأمنية بنجران قضية قتل بحي الغويلا بعد قيام مواطن بقتل أخيه بسلاح ناري، وإصابة اثنَين آخرَين قبل أن ينتحر ويقتل نفسه. وفي هذه الأثناء توجَد الجهات الأمنية بالموقع، وتتخذ الإجراءات كافة لنقل المصابَين إلى مستشفى الملك خالد. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل الحادثة من مصادرها عند توافرها. 28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 02:03 AM الجهات الأمنية تباشر الحادثة بحي الغويلا.. ونقل المصابَين لمستشفى الملك خالد Advertisements جريمة بشعة في نجران: أخ يقتل أخاه بسلاح ناري ويصيب اثنين ثم ينتحر جريمة بشعة في نجران: أخ يقتل أخاه بسلاح ناري ويصيب اثنين ثم ينتحر تباشر الآن الجهات الأمنية بنجران قضية قتل بحي الغويلا بعد قيام مواطن بقتل أخيه بسلاح ناري، وإصابة اثنَين آخرَين قبل أن ينتحر ويقتل نفسه. وفي هذه الأثناء توجَد الجهات الأمنية بالموقع، وتتخذ الإجراءات كافة لنقل المصابَين إلى مستشفى الملك خالد. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل الحادثة من مصادرها عند توافرها. الكلمات المفتاحية ، جريمة بشعة في نجران: أخ يقتل أخاه بسلاح ناري ويصيب اثنين ثم ينتحر ،

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