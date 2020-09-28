محمد بن مسعود - الدمام - مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 102840 بينهم 95080 متعافيًا سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و14 حالة وفاة، وتعافى 706 مرضى بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين منه إلى 95080 حالةً. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو102840 حالةً ضمنهم 95080 حالةً شفيت، و5883 حالة وفاة. 28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 02:04 AM Advertisements مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 102840 بينهم 95080 متعافيًا مصر تسجل 104 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة وفاة مصر تسجل 104 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة وفاة سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و14 حالة وفاة، وتعافى 706 مرضى بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين منه إلى 95080 حالةً. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو102840 حالةً ضمنهم 95080 حالةً شفيت، و5883 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، مصر تسجل 104 إصابات جديدة بكورونا و14 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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