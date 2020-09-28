محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 58 ألفًا و334 حالة والوفيات 1109 شخص سجلت نيجيريا 136 إصابة جديدة وثلاث وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان لها أمس الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 58 ألفًا و334 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1109 شخص. نيجيريا تسجل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-28 سجلت نيجيريا 136 إصابة جديدة وثلاث وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان لها أمس الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 58 ألفًا و334 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1109 شخص. Advertisements 28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 12:34 AM إجمالي الإصابات بلغ 58 ألفًا و334 حالة والوفيات 1109 شخص إجمالي الإصابات بلغ 58 ألفًا و334 حالة والوفيات 1109 شخص سجلت نيجيريا 136 إصابة جديدة وثلاث وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان لها أمس الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 58 ألفًا و334 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1109 شخص. ، نيجيريا تسجل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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