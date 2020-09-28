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سجلت فرنسا 11123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، متجاوزة حاجز 10 آلاف حالة، لكنها أقل من الرقم القياسي اليومي البالغ 16096 حالة المسجل الأسبوع الماضي.
وبيّنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة يبلغ الآن 538569 حالة، وأن عدد المتوفين من جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا زاد 27 إلى 31727، وفقًا لـ "رويترز".
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" ينشر عدواه بين 11123 فرنسيًا خلال يومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-27
سجلت فرنسا 11123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، متجاوزة حاجز 10 آلاف حالة، لكنها أقل من الرقم القياسي اليومي البالغ 16096 حالة المسجل الأسبوع الماضي.
وبيّنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة يبلغ الآن 538569 حالة، وأن عدد المتوفين من جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا زاد 27 إلى 31727، وفقًا لـ "رويترز".
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
10:13 PM
الفيروس أودى بحياة 27 شخصًا جديدًا
سجلت فرنسا 11123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأحد)، متجاوزة حاجز 10 آلاف حالة، لكنها أقل من الرقم القياسي اليومي البالغ 16096 حالة المسجل الأسبوع الماضي.
وبيّنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة يبلغ الآن 538569 حالة، وأن عدد المتوفين من جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا زاد 27 إلى 31727، وفقًا لـ "رويترز".
، "كورونا" ينشر عدواه بين 11123 فرنسيًا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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