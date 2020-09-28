محمد بن مسعود - الدمام - عدد الوفيات يرتفع إلى 8990 سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 349450 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنها سجلت 55 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8990 . وأضافت أنها سجلت 3755 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 280673 حالة. وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 59787, منهم 533 يرقدون في العناية المركزة. حصيلة 24 ساعة .. "كورونا" يصيب 3481 عراقياً ويقتل 55 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-27 سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 349450 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنها سجلت 55 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8990 . وأضافت أنها سجلت 3755 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 280673 حالة. Advertisements وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 59787, منهم 533 يرقدون في العناية المركزة. 27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 09:20 PM عدد الوفيات يرتفع إلى 8990 عدد الوفيات يرتفع إلى 8990 سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 349450 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أنها سجلت 55 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8990 . وأضافت أنها سجلت 3755 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 280673 حالة. وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 59787, منهم 533 يرقدون في العناية المركزة. ، حصيلة 24 ساعة .. "كورونا" يصيب 3481 عراقياً ويقتل 55 ،

المصدر : الخليج 365

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