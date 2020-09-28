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ذكر موقع "وولرد ميتر" المتخصص في متابعة مستجدات جائحة كورونا، اليوم (الأحد)، أن عدد الوفيات حول العالم بسبب الفيروس تجاوز المليون حالة.
وأضاف الموقع أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة بـ"كورونا"، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".
وبين الموقع أن معظم الوفيات في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 204 آلاف حالة وفاة، تليها البرازيل والهند والمكسيك، فيما جاءت بريطانيا بالمركز الخامس.
فيروس كورونا الجديد
حصيلة وفيات "كورونا" حول العالم تتخطى المليونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-27
ذكر موقع "وولرد ميتر" المتخصص في متابعة مستجدات جائحة كورونا، اليوم (الأحد)، أن عدد الوفيات حول العالم بسبب الفيروس تجاوز المليون حالة.
وأضاف الموقع أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة بـ"كورونا"، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".
وبين الموقع أن معظم الوفيات في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 204 آلاف حالة وفاة، تليها البرازيل والهند والمكسيك، فيما جاءت بريطانيا بالمركز الخامس.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
08:24 PM
معظمهم في أمريكا والبرازيل والهند
ذكر موقع "وولرد ميتر" المتخصص في متابعة مستجدات جائحة كورونا، اليوم (الأحد)، أن عدد الوفيات حول العالم بسبب الفيروس تجاوز المليون حالة.
وأضاف الموقع أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة بـ"كورونا"، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".
وبين الموقع أن معظم الوفيات في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 204 آلاف حالة وفاة، تليها البرازيل والهند والمكسيك، فيما جاءت بريطانيا بالمركز الخامس.
، حصيلة وفيات "كورونا" حول العالم تتخطى المليون ،
المصدر : الخليج 365
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