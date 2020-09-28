لضمان سلامة الجميع..
استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه بالرئاسة العامة بمكة المكرمة، اليوم وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعددًا من قيادات الأمن العام، وقيادات القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.
وناقش خلال الاجتماع عددًا من المواضيع، والأعمال التي تقدمها الجهات المشاركة في المسجد الحرام، وآلية تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال استقبال المعتمرين، ودور كل جهة في تطبيق أعمالها وفق تعليمات الجهات الصحية؛ لضمان سلامة الجميع، وعدم وصول فيروس كورونا المستجد إلى البيت العتيق.
حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري, ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وعدد من القياديين بالرئاسة.
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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس شؤون الحرمين ووزير الحج وقيادات أمنية يناقشون الاستعدادات لاستقبال المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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