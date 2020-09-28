التعليم تكشف ضوابط الحالات المستثناة لإصدار خدمة تصاريح السفر

أوضحت وزارة التعليم، اليوم الأحد، الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالحالات المستثناة لإصدار خدمة تصاريح السفر للمبتعثين، والدارسين على حسابهم الخاص والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، ممن تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها مع مرافقيهم عبر بوابة أبشر.

وذكرت الوزارة أن هناك شروطًا عامة، تتمثل في تقديم خطاب أو بريد إلكتروني من الجامعة أو المستشفى التعليمي يتضمن ضرورة حضور الطالب أو المتدرب إلى دولة الدراسة أو التدريب، وتاريخ بداية الدراسة أو البرنامج التدريبي، بالإضافة إلى وجود تأشيرة دراسية سارية المفعول وفقًا لنظام دولة الدراسة.

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وطالبت المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين من جهة حكومية، بتقديم وثيقة رسمية ومعتمدة (قرار الابتعاث أو التدريب) من قبل جهة الابتعاث أو التدريب، موضحًا فيها تفاصيل البعثة أو التدريب، على أن يُسمح لهم بالسفر قبل بدء الدراسة بمدة لا تتجاوز أسبوعين.

كما طالبت المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص، تقديم قرار من وزارة التعليم للموافقة على دراستهم.

وأشارت إلى أن المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص دون موافقة مسبقة من وزارة التعليم، عليهم تقديم السجل الأكاديمي المحدث.