أخبار السعودية اليوم.. الأهلي يعلق على تصريح العويس الساخر من الهلال.. وبالتفاصيل والروابط طريقة تحميل تطبيق اعتمرنا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية إيقاف النظر في الطلبات الورقية التي سبق تقديمها من أجل الحصول على تصاريح سفر لخارج المملكة ولم يُبت فيها، بينما أصدر النادي الأهلي تعليقًا رسميًّا حول تصريحات حارس مرمى فريق كرة القدم بالنادي التي تضمنت سخرية من استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا 2020، وإلى التفاصيل:

المالكي: إطلاق سراح 15جنديًّا سعوديًّا ضمن اتفاق تبادل الأسرى.. ونرفض أي مزايدات سياسية

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، اليوم الأحد، رفض استخدام اتفاق تبادل الأسرى في أي مزايدات سياسية، وخلال مؤتمر صحفي، أعلن المالكي، إطلاق سراح 15 جنديًّا سعوديًّا ضمن اتفاق تبادل الأسرى، لافتًا إلى أن الصليب الأحمر الدولي سيشرف على تنفيذ الاتفاق.

حدد فئات المرحلة الأولى.. وزير الحج: تصريح العمرة مجاني.. وغير مسموح بدخول الحرم إلا بشرط

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن أن تصريح العمرة مجاني ودون مقابل مالي، وشدد، خلال لقائه في برنامج الراصد، على قناة الإخبارية، مساء اليوم الأحد، أنه لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى الحرم المكي إلا بعد التسجيل في تطبيق اعتمرنا، مشيرًا إلى أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 و65 سنة.

أول تعليق رسمي من الأهلي على تصريح محمد العويس ضد الهلال

دافع طارق كيال، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اتهام حارس مرماه محمد العويس، بالسخرية من استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا 2020، وكان العويس، قد صرّح عقب تأهل الأهلي إلى دور ربع نهائي أبطال آسيا، أمس السبت: «غيرنا أخذتهم الطيارة ورجعوا إلى النادي». في إشارة إلى عودة بعثة الهلال إلى الرياض عقب قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاد الزعيم من البطولة.

حسب إحصاءات «الصحة».. نسب إصابات كورونا للأطفال وكبار السن مطمئنة.. والأزمة في البالغين

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الحالات المسجلة اليوم الأحد، بفيروس كورونا وعددها 403 حالات، بلغت نسبة الإناث فيها 41% من الإناث، و59% من الذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4% مشيرة إلى أنه تم إجراء 34300 فحص مخبري جديد خلال الـ24 ساعة الماضية.

أنباء مطمئنة.. الصحة تكشف تطورات مهمة بشأن الموجة الثانية لكورونا

أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن مدة حضانة فيروس كورونا 14 يومًا، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أية تحورات لفيروس ‫كورونا قد تؤدي إلى موجة ثانية من الفيروس في المملكة أو العالم، كما أشار إلى تواصل انخفاض الحالات الحرجة في المملكة بنسبة 55% مقارنة مع أعلى مستوى تم تسجيله بالتزامن مع اتجاه إصابات كورونا نحو المنحى الإيجابي، مضيفًا أن نسبة التعافي تتجاوز 95%.‬

«الصحة»: تسجيل 403 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي 600 حالة ووفاة 28 شخصًا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 333193 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 317005 حالة، كما تم تسجيل 28 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4683 حالة.

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بعد الإعلان عن إتاحته.. إليك رابط تحميل تطبيق اعتمرنا لراغبي أداء العمرة

يبحث كثير من المواطنين عن رابط تحميل تطبيق اعتمرنا وذلك بعد إعلان وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر الجاري، إتاحته عبر الأجهزة الذكية ( Androidوios) للراغبين بأداء العمرة والتي ستبدأ يوم 17 صفر الجاري كمرحلة أولى بعدد 6 آلاف معتمر، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا.

حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة إذا كانت الحالة «غير مؤهل»

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، الإجراء الذي يجب على المستفيد القيام به عند ظهور حالة الأهلية «غير مؤهل»، قائلًا في تغريدة عبرحسابه بموقع «تويتر»: «إنه يجب تحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لأسباب عدم الأهلية، عن طريق البوابة الإلكترونية، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر من صدور نتائج الأهلية «غير مؤهل».

حددت شروط وخطوات طلبات التغيير للراغبين.. الأحوال المدنية تكشف قائمة الأسماء الممنوعة من التسجيل بالمملكة

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، عن معايير اختيار وتسجيل الأسماء في المملكة العربية السعودية، موضحة، أن الاسم ليكون نظاميًّا يجب أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل (الشرف، السيد، الحاج ونحوها).

تنبيه مهم من الداخلية بشأن طلبات الحصول على تصاريح السفر.. تعرف على التفاصيل

أكدت وزارة الداخلية إيقاف النظر في الطلبات الورقية التي سبق تقديمها من أجل الحصول على تصاريح سفر لخارج المملكة ولم يُبت فيها، وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا، المستفيدين بإعادة تقديم طلباتهم عبر منصة أبشر وفق الآلية المعلن عنها.

ضبط مشهور سناب شات صاحب فيديو المخالفات المرورية بالطائف

تمكّن رجال مرور منطقة الطائف من ضبط قائد مركبة من نوع « أكسنت» بعد نشره مقاطع فيديو عبر «سناب شات» توثّق ارتكابه مخالفات مرورية تضمنت تجاوز السرعة، واستخدام الجوال أثناء القيادة، وأوضح المرور عبر حسابه بموقع «تويتر» أنّه ستتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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