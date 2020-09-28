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الانتقالي الجنوبي: على التحالف إلزام الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض
الإثنين 28 سبتمبر 2020
قال المجلس الانتقالي الجنوبي، إن صبره على مماطلة الحكومة الشرعية بتنفيذ اتفاق الرياض قد نفد، مجددًا دعوته للتحالف العربي للوقوف بحزم أمام تلك المماطلات.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، أكدت فيه على ضرورة الإسراع بتنفيذ اتفاق الرياض، وتنفيذ الحكومة لكافة التزاماتها.
وطالب ”الانتقالي“ في بيان على موقعه الرسمي“بتسليم رواتب العسكريين الجنوبيين التي وعدت بها الحكومة والتحالف، وإيجاد معالجة شاملة لهذا الملف نهاية هذا الشهر، ووقف العراقيل التي تضعها الحكومة أمام محافظ العاصمة عدن لتنفيذ مهامه، وكذلك وقف التصعيد العسكري، والتحشيد المتواصل لقوات الحكومة على جبهة شقرة، وتحشيدها لفتح جبهات أخرى من الجهة الغربية“.
وكان المجلس قد قال في وقت سابق إنه نفَّذ كل ما عليه من اتفاق الرياض، داعيًا رئيس الحكومة المكلف للإيفاء بالتزاماته، والبدء بالتنفيذ الجاد لآلية تسريع الاتفاق.
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