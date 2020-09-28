السعودية | نادي الطلبة السعوديين بجامعة سنسناتي الأمريكية يسجّل رقماً قياسياً لأكبر علم للمملكة مصنوع من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:02 صباحًا, 28 سبتمبر 2020 م المناطق_واس سجّل نادي الطلبة السعوديين بجامعة سنسناتي بالولايات المتحدة، رقماً قياسياً لأكبر علم للمملكة العربية السعودية، مصنوع من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك تزامناً مع احتفال النادي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة تحت شعار أملنا الأخضر.

وأوضحت عضو اتحاد الطلاب السعوديين بالجامعة ليان الخضيري، أنه تم تشكيل العلم في الحرم الجامعي باستخدام 3500 كيس باللونين الأخضر والأصفر، بمشاركة عدد من طلاب وطالبات الجامعة، مبينةً أن العمل على تنفيذه استغرق ست ساعات لتكون النتيجة النهائية بمقاس 16.76 × 19.81م، وقاموا بعد إتمام العمل بتوزيع الأكياس مجانا على المتسوقين.

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