شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قائد شاحنة مخالفة محملة بالرمال والان نبدء بالتفاصيل
وذلك في تفاعل سريع مع مقطع فيديو عبر "تويتر" نشره أحد المغردين قائلا: "اتعدمت سياراتنا من هاذي القلابات الي ما تستخدم غطاء، والله بودي السياره كله منقر والطلاء مطفي، ليش ما عليها مخالفات؟؟!!!".
ورد المرور:" نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".
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