شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قائد شاحنة مخالفة محملة بالرمال والان نبدء بالتفاصيل

أكد المرور السعودي، القبض على قائد شاحنة مخالفة محملة بالرمال ولا تستخدم غطاء.

وذلك في تفاعل سريع مع مقطع فيديو عبر "تويتر" نشره أحد المغردين قائلا: "‏اتعدمت سياراتنا من هاذي القلابات الي ما تستخدم غطاء، والله بودي السياره كله منقر والطلاء مطفي، ليش ما عليها مخالفات؟؟!!!".

ورد المرور:" ‏نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".