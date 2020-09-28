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القبض على قائد شاحنة مخالفة محملة بالرمال

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أكد المرور السعودي، القبض على قائد شاحنة مخالفة محملة بالرمال ولا تستخدم غطاء.

وذلك في تفاعل سريع مع مقطع فيديو عبر "تويتر" نشره أحد المغردين قائلا: "‏اتعدمت سياراتنا من هاذي القلابات الي ما تستخدم غطاء، والله بودي السياره كله منقر والطلاء مطفي، ليش ما عليها مخالفات؟؟!!!".

ورد المرور:" ‏نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

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