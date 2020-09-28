شكرا لقرائتكم خبر عن عيب خَلقي نادر.. إنقاذ طفل عمره أسبوع بولادة المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أجرى مستشفى النساء والولادة والأطفال في المدينة المنورة عملية معقدة لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر أسبوعا، كان يعاني مشاكل خلقية نادرة تُعرَف بانقلاب المثانة الخَلقي.

وتبين بعد معاينة الطفل طبياً وجود مثانة بشكل مفتوح للخارج مع وجود عيب خَلقي في جدار البطن السفلي وتشوهات في المجرى البولي التناسلي الخارجي في العضو الذكري، مع وجود انفصال حاد في عظام الحوض، مما استدعى إجراء تدخل جراحي.

وأُجريت للطفل عملية عاجلة استغرقت 6 ساعات تم من خلالها تكوين المثانة البولية وتجميع عضلات التحكم لعنق المثانة وترميم لجدار البطن السفلي، إضافة إلى تقريب الجزء الأمامي من الحوض، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد ، وتم نقل الطفل للعناية المركزة وبعدها خرج من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء بفضل من الله.