فيديو.. 95% من الأجانب العاملين بالنجارة تستر تجاري!

2020-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال هادي الدوسري – سعودي مالك لورشة نجارة وصناعة أثاث-: إن 95% من الأجانب العاملين بالنجارة “تستر تجاري”.

وأضاف الدوسري، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن ورشة النجارة تكسب من 40 إلى 50 ألف ريال في الشهر، والسعودي لا يأخذ إلا 500 ريال فقط والباقي في جيب العامل الأجنبي.

وتابع: نواجه حربًا من لوبيات من جنسيات أجنبية يحاولون أن يخرجوا السعوديين من السوق، مضيفًا: أنهم يشوهون سمعتنا بقول “السعودي شغله رديء”.



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