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الخطوط القطرية تخسر 7 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أمس الأحد، عن خسائر بلغت 7 مليارات ريال (1.92 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس، وسط أزمة كورونا التي تعصف بقطاع الطيران في أنحاء العالم.
وكشفت الشركة عن تسلمها 7.3 مليار ريال مقدمًا من مالكتها، الحكومة القطرية، بعد مارس وتحويلها إلى أسهم جديدة فيها.
وكان الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر، قد قال في يونيو الماضي: إنه ربما يتم تسريح ما يقل عن 20% من موظفي المجموعة، معتبرًا أنه من الصعب القول متى ستعود الشركة لتحقيق ربحية بسبب الجائحة.
وفي حين كشف أن “الخطوط القطرية” ستقدم على بيع 5 طائرات 737 ماكس جرى تسلمها بالفعل، قال: إن الشركة تجري محادثات مع إيرباص وبوينغ لإرجاء جميع تسليمات الطائرات المعلقة.
وحذر من أنه: “قد يتم إلغاء طلبيات شراء طائرات إذا لم توافق شركات صناعة الطائرات على تأجيل عمليات تسليم”.
وشدد على أن الشركة لن تمارس أعمالًا في المستقبل مع أي شركة لصناعة الطائرات تجعل من الصعب تأجيل تسليم طائرات.
إلى ذلك، أوضح أن الشركة ستبقي على أسطولها المكون من 10 طائرات إيرباص إيه 380 دون تحليق حتى الفترة من منتصف إلى أواخر 2021. وقال: “بعض طياري الطائرة إيه 380 سيقومون بقيادة رحلات للطائرة إيه 350”.
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